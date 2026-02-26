Ричмонд
Чиновник из Красноярского края передал участок земли в частную собственность

В Емельяновском районе чиновник незаконно передал участок в частную собственность.

Источник: Комсомольская правда

Руководителя МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Солонцовского сельсовета» обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в мае 2021 года руководитель МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района» предоставил в собственность местному жителю для ведения личного хозяйства участок, который находится в границах государственного лесного фонда. Фигурант знал об этом и отдал землю за 111 тысяч рублей, в то время как кадастровая стоимость участка составляла 4,5 миллиона.

Заведено уголовное дело, сейчас обвиняемый под домашним арестом. Устанавливаются все обстоятельства.