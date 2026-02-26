Чиновник из Красноярского края передал участок земли в частную собственность

По данным следствия, в мае 2021 года руководитель МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района» предоставил в собственность местному жителю для ведения личного хозяйства участок, который находится в границах государственного лесного фонда. Фигурант знал об этом и отдал землю за 111 тысяч рублей, в то время как кадастровая стоимость участка составляла 4,5 миллиона.