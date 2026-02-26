В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника и следы дикого зверя

Полиция и волонтеры вторые сутки ищут девятилетнюю девочку, пропавшую в Смоленске. Она ушла выгуливать собаку и не вернулась. Когда мать выглянула в окно, увидела во дворе только своего пса. Дочери там не было. Рассматриваются версии о похищении и несчастном случае, возле оврага нашли следы ребенка и собаки. Что могло случиться с девочкой, выясняла «Вечерняя Москва».