В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника и следы дикого зверя

Поиски 58-летнего мужчины, пропавшего 20 февраля в лесу Советско-Гаванского района Хабаровского края, завершились трагически. Недалеко от зимовья обнаружили человеческие останки и следы животных. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сигнал о помощи поступил спасателям от районного отдела полиции. По предварительным данным, 20 февраля мужчина ушел в лес в 10 километрах от поселка Нельма и перестал выходить на связь. Накануне к поискам подключили вертолет Ми-8 МЧС России.
В ходе авиаразведки спасатели совместно с полицейским и охотоведами осмотрели лесной массив, где предположительно находился охотник. Совершив посадку, группа обследовала зимовье и прилегающую территорию. Рядом с постройкой обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами, передает ТАСС.
