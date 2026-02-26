Подростковая игра с винтовкой закончилась операцией для ребенка

По данным медиков, пуля попала мальчику в правую щечную область. При осмотре врачи обнаружили входное отверстие, однако точное расположение снаряда удалось определить только после компьютерной томографии. Специалисты создали цифровую модель и установили, что пуля прошла глубоко в ткани и остановилась рядом с ветвями лицевого нерва.