Подростковая игра с винтовкой закончилась операцией для ребенка

В Приморском крае 12-летний житель села Новокачалинск получил тяжелую травму после выстрела из пневматической винтовки. Ребенка экстренно доставили во Владивосток, в отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы № 2.
По данным медиков, пуля попала мальчику в правую щечную область. При осмотре врачи обнаружили входное отверстие, однако точное расположение снаряда удалось определить только после компьютерной томографии. Специалисты создали цифровую модель и установили, что пуля прошла глубоко в ткани и остановилась рядом с ветвями лицевого нерва.
В больнице сообщили, что снаряд достиг зачелюстной ямки и оказался в зоне выхода ветвей нерва. Малейшая ошибка во время операции могла привести к перекосу лица и утрате мимики.
Операцию провели заведующий отделением, главный внештатный челюстно-лицевой хирург Приморского края Алексей Романчук и хирург Алексей Фуксман. Инородное тело удалось извлечь без повреждения нервных структур.
Через три дня пациента выписали на амбулаторное лечение. По данным врачей, его здоровью ничего не угрожает.
Позднее в прокуратуре уточнили обстоятельства происшествия. Пневматическую винтовку без разрешения взрослых взяли двое подростков. Во время игры один из них выстрелил в сторону 12-летнего мальчика.
Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, допустивших доступ несовершеннолетних к оружию, а также проверит работу органов профилактики. По факту случившегося организована процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.
