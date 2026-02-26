Тела погибших на Байкале туристов из КНР передали родственникам

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам», — заявил источник.
20 февраля девять человек, в том числе туристы, провалились в автомобиле под лёд Байкала в Иркутской области. Один смог сумел выбраться.
Позднее спасатели нашли тела семи человек, погибших на Байкале, с помощью подводной камеры. Среди них — 14-летний ребёнок.
21 февраля водолазы подняли тела на поверхность.
Суд отправил под арест до 20 апреля мужчину, организовавшего трагическую поездку китайских туристов по озеру Байкал.