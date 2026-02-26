В Красноярском крае еще восьмерых иностранцев лишили гражданства за преступления

Из них четверо в возрасте 51, 34, 31 и 29 лет осуждены за незаконный оборот наркотиков; 53-летний — за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 35-летний — за преступление против жизни и здоровья; 54-летний — за организацию незаконной миграции; 38-летний — за неосуществление первоначальной постановки на воинский учет.
«В настоящее время у данных лиц полицейскими изъяты паспорта граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из них обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данного предписания будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей из России», — рассказали в ГУ МВД.
Напомним, впервые такую меру, как прекращение гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в Красноярском крае применили в декабре 2023 года, спустя пару месяцев после вступления в силу нового федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».