В Красноярском крае еще восьмерых иностранцев лишили гражданства за преступления

Из них четверо в возрасте 51, 34, 31 и 29 лет осуждены за незаконный оборот наркотиков; 53-летний — за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности; 35-летний — за преступление против жизни и здоровья; 54-летний — за организацию незаконной миграции; 38-летний — за неосуществление первоначальной постановки на воинский учет.