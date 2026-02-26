Ричмонд
МО: За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— С 23:00 по московскому времени 25 февраля до 7:00 по московскому времени 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что семь беспилотников сбили над Брянской областью, четыре — над Тульской областью и два — над Калужской областью.

Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями, передает Telegram-канал МО РФ.

25 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны. В этот же день в ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 69 дронов.

