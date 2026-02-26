Ричмонд
В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана

При извержении грязевого вулкана в колумбийском муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Мощное извержение грязевого вулкана произошло в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на местные власти.

Он находится в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. На кадрах, которые появились в Сети, можно заметить яркий огненный столб, направленный из жерла вулкана.

Журналисты уточнили, что выброс произошёл из диапира возле муниципальной водоочистной станции. В связи с происходящим процессом власти начали эвакуацию жителей из опасной зоны.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, 10 февраля стало известно, что учёные забили тревогу из-за пробуждения в Мексике вулкана Эль-Чичон, которого прозвали «убийцей» из-за извержения в 1982 году. В результате указанной природной катастрофы погибли более 2 тыс. человек. Исследователи зафиксировали повышение температуры, изменение химического состава воды в кратерном озере и выбросы газов, которые могут быть опасны при превышении уровней концентрации.

Ранее ученый-геолог из США Стефан Бернс предупредил жителей Земли о возможных катаклизмах из-за лунного затмения, которое пройдёт в начале марта 2026 года.

