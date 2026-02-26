В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана

Напомним, 10 февраля стало известно, что учёные забили тревогу из-за пробуждения в Мексике вулкана Эль-Чичон, которого прозвали «убийцей» из-за извержения в 1982 году. В результате указанной природной катастрофы погибли более 2 тыс. человек. Исследователи зафиксировали повышение температуры, изменение химического состава воды в кратерном озере и выбросы газов, которые могут быть опасны при превышении уровней концентрации.