В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана

Мощное извержение грязевого вулкана произошло в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии, сообщила газета El Tiempo со ссылкой на местные власти.
Он находится в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. На кадрах, которые появились в Сети, можно заметить яркий огненный столб, направленный из жерла вулкана.
Журналисты уточнили, что выброс произошёл из диапира возле муниципальной водоочистной станции. В связи с происходящим процессом власти начали эвакуацию жителей из опасной зоны.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, 10 февраля стало известно, что учёные забили тревогу из-за пробуждения в Мексике вулкана Эль-Чичон, которого прозвали «убийцей» из-за извержения в 1982 году. В результате указанной природной катастрофы погибли более 2 тыс. человек. Исследователи зафиксировали повышение температуры, изменение химического состава воды в кратерном озере и выбросы газов, которые могут быть опасны при превышении уровней концентрации.
Ранее ученый-геолог из США Стефан Бернс предупредил жителей Земли о возможных катаклизмах из-за лунного затмения, которое пройдёт в начале марта 2026 года.