В Омске школьнику выплатят 350 тысяч рублей за падение из автобуса

350 тысяч рублей взыскали с пассажирского предприятия Омска в качестве компенсации морального вреда и штрафа в пользу несовершеннолетнего и его матери.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, днём16 декабря 2024 года в районе остановки «Школьная» в ленинском округе города 12-летний мальчик выпал из автобуса при открытии задних дверей. При этом водитель не заметил случившегося и начал движение. Ребёнок получил травму ноги.
Ранее мы писали о другом ребёнке, пострадавшем в результате ДТП с общественным транспортом 29 января. Мальчик остаётся в больнице в общем отделении.