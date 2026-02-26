В Омске школьнику выплатят 350 тысяч рублей за падение из автобуса

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, днём16 декабря 2024 года в районе остановки «Школьная» в ленинском округе города 12-летний мальчик выпал из автобуса при открытии задних дверей. При этом водитель не заметил случившегося и начал движение. Ребёнок получил травму ноги.