Красноярец, убивший приятеля 26 лет назад за кражу видеодвойки, отправится под суд

Перед судом предстанет житель Красноярска за смерть приятеля из‑за кражи видеодвойки, произошедшей 26 лет назад.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 1999 года в районе у железнодорожного моста. В одном из помещений работала коптильня рыбы. Её работник распивал там спиртные напитки со своим знакомым. Когда коптильщик уснул, мужчина похитил видеодвойку и скрылся.

Обнаружив пропажу, владелец видеодвойки вместе с товарищем по техникуму, с которым он поделился проблемой, направились к дому приятеля. Забрав похищенную технику, он не стал сообщать о краже полицейским, а ударил знакомого кулаком в голову. Мужчина упал со стула и потерял сознание. Пришедшая в себя сожительница потерпевшего вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где через месяц он скончался, не приходя в сознание.

Узнав о смерти своего знакомого, злоумышленник в правоохранительные органы не явился, а продолжал вести обычную жизнь в Красноярске. Уголовное дело оставалось нераскрытым 26 лет.

«Весной 2025 года прокуратура в рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет инициировала создание межведомственной группы. В ходе кропотливой архивной работы и повторных подворовых обходов удалось разыскать двух ключевых свидетелей — сожительницу погибшего и очевидца событий 1999 года. Их показания полностью совпали с материалами уголовного дела, сохранившимися в архивах. Кроме того, была проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза по медицинским документам тех лет, подтвердившая прямую причинно-следственную связь между полученным ударом и наступившей смертью», — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате 55-летний красноярец был задержан. На первом допросе он дал признательные показания и подробно рассказал обстоятельства произошедшего 26 лет назад. Свою роль он не отрицал, пояснив, что в момент преступления был пьян и не желал смерти оппоненту, а хотел лишь наказать его за кражу.

В настоящее время мужчине утверждено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего по ч. 4 ст. 111 УК РФ.