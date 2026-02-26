Красноярец, убивший приятеля 26 лет назад за кражу видеодвойки, отправится под суд

Обнаружив пропажу, владелец видеодвойки вместе с товарищем по техникуму, с которым он поделился проблемой, направились к дому приятеля. Забрав похищенную технику, он не стал сообщать о краже полицейским, а ударил знакомого кулаком в голову. Мужчина упал со стула и потерял сознание. Пришедшая в себя сожительница потерпевшего вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в больницу, где через месяц он скончался, не приходя в сознание.