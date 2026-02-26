Ричмонд
КНБ раскрыл результаты международной спецоперации

В январе 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с компетентными органами иностранного государства провел международную антинаркотическую операцию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Детали озвучили в ведомстве сегодня, 26 февраля 2026 года.

Так, согласно данным Комитета, в результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества метамфетамин задержан казахстанец.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

«С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения содержание под стражей», — Пресс-служба КНБ РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

6 февраля мы также рассказывали, что сотрудники КНБ и Министерства внутренних дел (МВД) провели масштабную спецоперацию против преступных группировок в регионах страны.