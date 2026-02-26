В Самаре возбудили дело на отца, задолжавшего дочери 400 тыс. руб. алиментов

За уклонение от родительских обязательств сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении должника был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ, отбыв которые он не только ни преступил к выплате алиментов, но и стал избегать встречи с судебными приставами.