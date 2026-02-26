В Алматы выявили канал контрабанды метамфетамина

Ранее «Курсив» писал об одном из случаев вовлечения подростка в наркосхему в Карагандинской области: местный житель, организовавший канал поставки наркотиков из Таиланда и их сбыт через тайники-закладки в Telegram, привлек знакомого несовершеннолетнего в качестве дропа для получения посылки через «Казпочту».