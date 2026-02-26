В Алматы выявили канал контрабанды метамфетамина

Что известно.
У мужчины изъяли 8 кг метамфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
«С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения “содержание под стражей”, — добавили в пресс-службе.
Иные подробности расследования в соответствии с законом не разглашаются.
Тем временем свободный доступ детей к интернету может привести к вовлечению в наркотические преступления, считают в МВД. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Галым Саргулов подчеркнул, что подозрительные знакомства в интернете толкают подростков к участию в схемах наркоторговцев.
Ранее «Курсив» писал об одном из случаев вовлечения подростка в наркосхему в Карагандинской области: местный житель, организовавший канал поставки наркотиков из Таиланда и их сбыт через тайники-закладки в Telegram, привлек знакомого несовершеннолетнего в качестве дропа для получения посылки через «Казпочту».