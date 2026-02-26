Ричмонд
В Алматы выявили канал контрабанды метамфетамина

В январе 2026 года в Алматы при получении крупной партии наркотиков задержали гражданин Казахстана. В КНБ РК пояснили, что он был причастен к международной сети наркотрафика. Операцию провели совместно с органами иностранного государства.

Источник: Курсив

Что известно.

У мужчины изъяли 8 кг метамфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

«С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения “содержание под стражей”, — добавили в пресс-службе.

Иные подробности расследования в соответствии с законом не разглашаются.

Читайте также: Полиция Алматы объяснила, почему Ерболат Кудайбергенов пройдет лечение в наркологии.

Тем временем свободный доступ детей к интернету может привести к вовлечению в наркотические преступления, считают в МВД. Зампредседателя комитета административной полиции МВД Галым Саргулов подчеркнул, что подозрительные знакомства в интернете толкают подростков к участию в схемах наркоторговцев.

Ранее «Курсив» писал об одном из случаев вовлечения подростка в наркосхему в Карагандинской области: местный житель, организовавший канал поставки наркотиков из Таиланда и их сбыт через тайники-закладки в Telegram, привлек знакомого несовершеннолетнего в качестве дропа для получения посылки через «Казпочту».