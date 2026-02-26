«Минирования» поликлиник и колледжей продолжаются третий день подряд

В социальных сетях и СМИ очевидцы также утверждают, что поликлинику на улице Черёмуховой (бывшую городскую поликлинику № 6 для взрослого населения, ныне отделение Владивостокского клинического многопрофильного медицинского центра № 1) сегодня тоже «минировали» третий день подряд, но руководство якобы не стало организовывать эвакуацию. Однако по протоколу каждое анонимное сообщение о планируемом теракте должно быть зафиксировано в полиции и отработано, потенциально заминированное здание должны обследовать силовики.