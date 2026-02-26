«Минирования» поликлиник и колледжей продолжаются третий день подряд

Третий день срывается работа поликлиники при Краевой клинической больнице № 2 на улице Интернациональной. Эвакуацию сотрудников и персонала провели утром, и к 13 часам учреждение не возобновило приём пациентов. У некоторых граждан «сгорели» направления на обследования, которых они ждали несколько месяцев.
Угрожают взрывами колледжам: жители города пишут об утренней эвакуации из корпусов Владивостокского базового медицинского колледжа на улице Новожилова, Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа на улице Корнилова, Приморского краевого художественного колледжа. Студентов и сотрудников ДВГГТК тоже эвакуируют третий день подряд.
Кибертеррористы нарушили покой Приморского краевого дома молодёжи — здания, в котором находятся киноконцертный комплекс «Иллюзион», Азиатско-Тихоокеанская средняя школа, частный медицинский центр, гостиница и многочисленные более мелкие учреждения. Также «заминировали» ТЦ «Луговая», терапевтическое отделение Владивостокской поликлиники № 1 на проспекте Красного Знамени.
В социальных сетях и СМИ очевидцы также утверждают, что поликлинику на улице Черёмуховой (бывшую городскую поликлинику № 6 для взрослого населения, ныне отделение Владивостокского клинического многопрофильного медицинского центра № 1) сегодня тоже «минировали» третий день подряд, но руководство якобы не стало организовывать эвакуацию. Однако по протоколу каждое анонимное сообщение о планируемом теракте должно быть зафиксировано в полиции и отработано, потенциально заминированное здание должны обследовать силовики.