Тела погибших на Байкале семерых туристов из КНР передали родственникам

Тела семи туристов из Китая, погибших 20 февраля на Байкале, передали родственникам. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в правоохранительных органах региона.
Там уточнили, что все тела переданы близким, которые теперь самостоятельно решат вопросы, связанные с захоронением, передает ТАСС.
Инцидент произошел 20 февраля. УАЗ с девятью туристами из Китая провалился в ледовый разлом шириной около 3 метров и глубиной до 18 метров. По данным главы Иркутской области Игоря Кобзева, в автомобиле находился ребенок. Ему было 14 лет.
Позже стало известно, что следствие установило личности всех восьми погибших в утонувшем автомобиле. При этом водитель «буханки», провалившейся под лед Байкала, занимался перевозками без разрешения и организовывал нелегальные туры.