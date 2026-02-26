Тела погибших на Байкале семерых туристов из КНР передали родственникам

Инцидент произошел 20 февраля. УАЗ с девятью туристами из Китая провалился в ледовый разлом шириной около 3 метров и глубиной до 18 метров. По данным главы Иркутской области Игоря Кобзева, в автомобиле находился ребенок. Ему было 14 лет.