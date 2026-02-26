В Иркутской области мужчина оплачивал цветы для возлюбленной по поддельным чекам. Флорист одного из магазинов рассказал, что покупатель показал на телефоне чек за покупку букета, однако деньги на счет не поступили.
— Удалось выяснить, что мужчина оформлял заказы на цветы по телефону. При получении букета он предъявлял не настоящий чек об оплате и забирал товар, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.
Такую схему он применял в двух магазинах. В одном случае «джентельмен» показал чек на 3,5 тысячи рублей. Общий ущерб от преступной деятельности составил 6 500 тысячи рублей. Лицо афериста попало на камеры видеонаблюдения, им оказался 33-летний мужчина. В отношении него завели уголовное дело.
