Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом водитель питбайка пострадал в аварии на встречной полосе

На трассе под Ростовом водитель мотоцикла спровоцировал аварию.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области, на трассе М 4 «Дон», недалеко от подъезда к Донской столице, произошла серьёзная авария. По данным региональной ГАИ, 26 летний мужчина за рулем питбайка не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся и вылетел на полосу встречного движения.

Там байкер угодил под колеса автомобиля. Мужчина, чья личность на момент аварии была установлена, получил серьёзные травмы. Его госпитализировали.

— Эксплуатация питбайков на автомобильных дорогах общего пользования запрещена. Этот спортивный инвентарь не подлежит регистрации, не имеет необходимого оборудования для безопасного участия в дорожном движении и предназначен исключительно для закрытых площадок или специализированных трасс, — сказал в ведомстве.