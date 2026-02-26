Под Ростовом водитель питбайка пострадал в аварии на встречной полосе

В Аксайском районе Ростовской области, на трассе М 4 «Дон», недалеко от подъезда к Донской столице, произошла серьёзная авария. По данным региональной ГАИ, 26 летний мужчина за рулем питбайка не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся и вылетел на полосу встречного движения.