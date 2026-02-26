Три человека погибли в пожарах за сутки в Свердловской области

В Березовском на улице Строителей сгорел частный жилой дом и частная баня на площади 150 «квадратов». До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировался один человек, спасен один человек. В результате пожара пострадал один человек еще один человек погиб. Пожар потушили за 80 минут 12 спасателей на четырех единицах техники.