Три человека погибли в пожарах за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 9 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе.
«В результате пожаров пострадали пять человек, из них погибли три человека, огнеборцами МЧС России спасен один человек», — сообщили в региональном ведомстве.
В Кушве на улице Горняков горел частный жилой дом, надворные постройки и легковой автомобиль на площади 120 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек еще один человек погиб. Огонь потушили за 137 минут 10 специалистов на трех единицах техники.
В Тавде на улице Ленина горели домашние вещи в квартире на четвертом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома на площади 1,4 квадрата. Из дома спасатели эвакуировали шесть человек. В результате пожара погиб один человек. Возгорание ликвидировали за 4 минуты 13 специалистов на трех спецмашинах.
В Березовском на улице Строителей сгорел частный жилой дом и частная баня на площади 150 «квадратов». До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировался один человек, спасен один человек. В результате пожара пострадал один человек еще один человек погиб. Пожар потушили за 80 минут 12 спасателей на четырех единицах техники.
В Екатеринбурге на улице Краснокамская горел пассажирский автобус на площади 20 «квадратов». Возгорание ликвидировали за 15 минут 11 специалистов на трех спецмашинах.
На улице Техническая в Екатеринбурге горел торговый павильон на площади 60 «квадратов». С огнем справились за 34 минуты 14 спасателей на пяти единицах техники.
В поселке Шабровский на улице Тальковая горела квартира частного трехквартирного жилого дома на площади 10 квадратных метров. До прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались семь человек. Пожар потушили за 14 минут 8 специалистов на трех спецмашинах.