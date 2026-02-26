Недовольный полученным наследством житель Казани напал на брата с японским мечом

Житель Казани, недовольный полученным наследством, напал на брата с японским мечом. Пострадавший получил различные травмы.
По информации следователей, казанец оказался недоволен суммой наследства, которая досталась ему от проданных квартиры и машины, перешедших братьям по наследству. В результате он подкараулил одного из них на парковке для выяснения отношений. После оскорблений он достал боккэн — японский тренировочный макет меча, используемый в боевых искусствах для отработки техники — и напал с ним на брата.
В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести. А нападавший избавился от предмета, используемого в качестве оружия.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры РТ направлено в суд для рассмотрения по существу.