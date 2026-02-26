Недовольный полученным наследством житель Казани напал на брата с японским мечом

По информации следователей, казанец оказался недоволен суммой наследства, которая досталась ему от проданных квартиры и машины, перешедших братьям по наследству. В результате он подкараулил одного из них на парковке для выяснения отношений. После оскорблений он достал боккэн — японский тренировочный макет меча, используемый в боевых искусствах для отработки техники — и напал с ним на брата.