Известного актера застрелили у его дома на глазах у семьи и детей

По данным источников, двое вооружённых мужчин подъехали к его дому на мотоцикле примерно в 19:00 вечера 23 февраля и открыли огонь по мужчине прямо на улице в присутствии его родителей и двух из трёх малолетних детей. Феррейра погиб на месте, а нападавшие скрылись с места преступления. Власти пока не сообщали об арестах — расследование продолжается, пишет Need To Know.