Известного актера застрелили у его дома на глазах у семьи и детей

В Бразилии 33-летний актёр и инфлюенсер Моисеш Триндади Барбоса Феррейра был застрелен в непосредственной близости от своего дома в городе Салвадор, штат Баия.
По данным источников, двое вооружённых мужчин подъехали к его дому на мотоцикле примерно в 19:00 вечера 23 февраля и открыли огонь по мужчине прямо на улице в присутствии его родителей и двух из трёх малолетних детей. Феррейра погиб на месте, а нападавшие скрылись с места преступления. Власти пока не сообщали об арестах — расследование продолжается, пишет Need To Know.
Погибший был участником нескольких театральных коллективов и известен как инфлюенсер, активно выступавший против преступности и социальных проблем в сообществе. Он также открыл бар в своём районе, который служил местом для артистических и культурных мероприятий, и был вовлечён в проекты, отражающие жизнь в фавелах и борьбу с насилием.
Представители одного из творческих объединений, с которым он сотрудничал, выразили глубокую скорбь по поводу его гибели, отмечая его позитивное влияние на окружающих, творческий подход и добрые отношения с друзьями и коллегами.
