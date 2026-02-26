ПВО за ночь уничтожила 17 украинских БПЛА над регионами РФ

Под ударом оказались сразу несколько направлений: семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
По данным военного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.
Ранее Life.ru писал о резонансном заявлении из Вашингтона. По словам украинского посла в США Ольги Стефанишиной, Госдепартамент после атаки ВСУ на Новороссийск потребовал от Киева воздерживаться от ударов по американским интересам.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.