Эндрю должен будет вернуть деньги при подтверждении вины в растрате

Журналисты британской газеты i (The i Paper) спросили министра: должен ли будет бывший принц вернуть деньги, если следствие установит факт их использования нецелевым образом.
«Конечно», — ответила Ривз.
Сейчас ведется разбирательство из-за связей Эндрю с американским секс-преступником Джеффри Эпштейном, его подозревают в должностном преступлении, в частности, в передаче Эпштейну конфиденциальной информации. 19 февраля бывшего герцога Йоркского арестовали в Британии, но через несколько часов освободили. Осенью прошлого года Эндрю был лишен титулов.
Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.Читать дальше