Эндрю должен будет вернуть деньги при подтверждении вины в растрате

Глава Минфина Британии Рэйчел Ривз заявила, что экс-принц Эндрю, если будет доказана его вина в растрате денег налогоплательщиков, должен будет вернуть их.

Брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, если будет доказана его вина в растрате денег налогоплательщиков, должен будет вернуть их в госказну, заявила глава Минфина Великобритании Рэйчел Ривз.

Журналисты британской газеты i (The i Paper) спросили министра: должен ли будет бывший принц вернуть деньги, если следствие установит факт их использования нецелевым образом.

«Конечно», — ответила Ривз.

Сейчас ведется разбирательство из-за связей Эндрю с американским секс-преступником Джеффри Эпштейном, его подозревают в должностном преступлении, в частности, в передаче Эпштейну конфиденциальной информации. 19 февраля бывшего герцога Йоркского арестовали в Британии, но через несколько часов освободили. Осенью прошлого года Эндрю был лишен титулов.

