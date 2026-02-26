Челябинку осудят за хищение десятков миллионов под видом строительства домов

Следствие считает, что в 2023—2024 годах женщина руководила организованной преступной группой и похитила около 80 миллионов рублей у крупной финансовой организации.
— Женщина при содействии лиц, выступавших заёмщиками, предоставила в банк заведомо ложные сведения о намерении построить на земельных участках жилые дома, заключила 19 договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, обеспечением которых должны были выступать возведённые дома, — рассказали в ведомстве.
Строить дома она не собиралась, как и погашать кредиты.
Также она купила два поддельных паспорта гражданина РФ, один из них она использовала, когда открывала расчётные счета в банках.
По решению суда арестовано имущество обвиняемой на сумму свыше 3,6 миллиона рублей. Также она добровольно возместила ущерб на сумму 2 миллиона рублей. Дело в отношении соучастников в настоящий момент расследуется.
