На Урале работника ГУФСИН уволили после того, как он попался пьяным за рулем

В Красноуральске сотрудника свердловского ГУФСИН уволили после того, как он попался пьяным за рулем. Инцидент произошел утром 14 февраля 2026 года. Мужчина ехал на машине Mazda 6 возле дома № 41 на улице 7 Ноября, где его остановили автоинспекторы. Проходить освидетельствование на месте он отказался. Тогда его доставили в центральную больницу города.
— Там медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения. Показания алкотестера составили 0,71 мг/л и 0,86 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд обязал сотрудника ГУФСИН выплатить штраф 45 тысяч рублей и лишил его водительских прав на 1 год 8 месяцев. Решение суда не вступило в законную силу. После данного случая приказом начальника областного ГУФСИН мужчину уволили за нарушение условий контракта.