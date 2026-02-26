На Урале работника ГУФСИН уволили после того, как он попался пьяным за рулем

В Красноуральске сотрудника свердловского ГУФСИН уволили после того, как он попался пьяным за рулем. Инцидент произошел утром 14 февраля 2026 года. Мужчина ехал на машине Mazda 6 возле дома № 41 на улице 7 Ноября, где его остановили автоинспекторы. Проходить освидетельствование на месте он отказался. Тогда его доставили в центральную больницу города.