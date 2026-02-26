Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудят мужчину, расстрелявшего заступника и машину такси

В ближайшее время дело передадут в суд.

Источник: Freepik

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Иркутской области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек общеопасным способом и в незаконном обороте оружия, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл вечером 21 декабря 2025 года возле бара «Лепс» на улице Урицкого. Будучи пьяным, фигурант начал приставать к женщине. За неё вступился 24-летний парень, между мужчинами вспыхнула ссора.

Обвиняемый отправился домой, взял огнестрельное оружие и вернулся к месту конфликта. Когда потерпевший ждал такси, злоумышленник открыл огонь. Одна из пуль попала парню в ногу, другая повредила левое крыло автомобиля, в котором находился 28-летний водитель.

Остановился стрелок только тогда, когда в магазине пистолета закончились патроны.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время его передадут в суд.

Ранее мы сообщали, что чиновника в Емельяновском районе заподозрили в махинациях с землёй лесфонда.