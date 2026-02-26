В Красноярске осудят мужчину, расстрелявшего заступника и машину такси

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Иркутской области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек общеопасным способом и в незаконном обороте оружия, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.