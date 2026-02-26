В Красноярске осудят мужчину, расстрелявшего заступника и машину такси

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Иркутской области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек общеопасным способом и в незаконном обороте оружия, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл вечером 21 декабря 2025 года возле бара «Лепс» на улице Урицкого. Будучи пьяным, фигурант начал приставать к женщине. За неё вступился 24-летний парень, между мужчинами вспыхнула ссора.
Обвиняемый отправился домой, взял огнестрельное оружие и вернулся к месту конфликта. Когда потерпевший ждал такси, злоумышленник открыл огонь. Одна из пуль попала парню в ногу, другая повредила левое крыло автомобиля, в котором находился 28-летний водитель.
Остановился стрелок только тогда, когда в магазине пистолета закончились патроны.
Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время его передадут в суд.
Ранее мы сообщали, что чиновника в Емельяновском районе заподозрили в махинациях с землёй лесфонда.