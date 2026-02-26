В Махачкале 11-летний мальчик упал с девятого этажа

В Махачкале 11-летний мальчик упал с высоты девятого этажа, сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, удар смягчили ветки дерева, за которые ребенок зацепился во время падения. Предположительно, именно это помогло ему выжить.
На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Мальчика госпитализировали. О его состоянии официально не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
Ранее в Якутске из окна детского сада выпал ребенок, после чего он был доставлен в больницу.