Сожитель облил антисептиком и поджег девушку после трехдневных пыток

Отношения быстро перешли в систематическое насилие. Шивам начал подозревать девушку в измене и регулярно избивал. Пик пришелся на 16 февраля 2026 года. После очередной ссоры изверг запер подругу в комнате и в течение трех суток подвергал пыткам: бил стальной бутылкой и глиняным горшком по голове, разбивал ее голову о стену и мебель, резал ноги ножом, мочился на нее, снимал все на видео для шантажа.