Сожитель облил антисептиком и поджег девушку после трехдневных пыток

В Гургаоне (Индия) раскрыто жестокое преступление против 19-летней студентки направления биотехнологии, приехавшей из штата Трипура учиться в частном университете.
Девушка познакомилась с Шивамом в Дели через приложение для знакомств еще в сентябре 2025 года. Вскоре они начали встречаться, а потом переехали жить вместе в общежитие. Молодой человек обещал скорую свадьбу своей избраннице.
Отношения быстро перешли в систематическое насилие. Шивам начал подозревать девушку в измене и регулярно избивал. Пик пришелся на 16 февраля 2026 года. После очередной ссоры изверг запер подругу в комнате и в течение трех суток подвергал пыткам: бил стальной бутылкой и глиняным горшком по голове, разбивал ее голову о стену и мебель, резал ноги ножом, мочился на нее, снимал все на видео для шантажа.
В один из моментов он облил интимные места сожительницы антисептиком и поджег. Девушка сумела потушить пламя сама.
18 февраля вечером, когда Шивам отвлекся, она взяла его телефон и тайком позвонила матери. Разговор шел на бенгальском — языке, которого обвиняемый не понимал. «Если хочешь увидеть меня живой, приезжай», — сказала студентка.
Мать, услышав просьбы о помощи, немедленно набрала 112. Местная полиция выехала по адресу, освободила девушку и доставила в больницу. Врачи признали ее состояние тяжелым и направили в столичную больницу Сафдарджанг в Дели для дальнейшего лечения. Позже медики подтвердили, что она может давать показания.
Шивама задержали в тот же день и поместили под стражу. В деле фигурирует причинение вреда здоровью, тяжкие телесные повреждения, незаконное лишение свободы, сексуальное насилие путем обмана и угрозы. Родные настаивают на добавлении статьи о покушении на убийство. Представитель полиции заявил, что будут требовать максимально строгого наказания.
Девушка до этого случая она уже сталкивалась с агрессией сожителя, но под его давлением молчала. Сейчас ее состояние стабилизировалось, однако травмы тяжелые: ожоги, множественные ушибы головы, ножевые ранения. Семья требует самого сурового приговора.
Читайте также: Известного актера застрелили у его дома на глазах у семьи и детей.