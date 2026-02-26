Бастрыкин потребовал отчёт по ситуации со школой в Оверятах

Отметим, более 20 детей из деревни Семичи Краснокамского округа уже два года ежедневно проходят пешком около восьми километров до школы в Оверятах. Подвоз учеников к месту учёбы и обратно не организован. Дорога проходит через тёмные участки и железнодорожную станцию, что вызывает обеспокоенность родителей. По их словам, обращения в местную администрацию и руководство школы результата не принесли.