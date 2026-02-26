СМИ: Силовики задержали экс-директора Владивостокского торгового порта Ермолаева

До этого в зоне СВО задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Его заподозрили в создании ОПГ и в особо крупном мошенничестве. В чем именно обвиняют Копайгородского и какая недвижимость ему принадлежит — в материале «ВМ».