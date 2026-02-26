Ричмонд
СМИ: Силовики задержали экс-директора Владивостокского торгового порта Ермолаева

Правоохранители задержали экс-директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщает РБК.

По данным источника, уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбудили в июле 2025 года, а предполагаемое преступление было совершено осенью 2024 года.

По данным источника, уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбудили в июле 2025 года, а предполагаемое преступление было совершено осенью 2024 года.

Уточняется, что материала дела относятся к нарушениям в период работы Ермолаева в ВМТП при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс». РБК уточняет, что показания на экс-директора дало руководство подрядной организации в ходе допроса.

— Прямо сейчас сотрудников порта вызвали на допрос. Им сообщили, что Ермолаев задержан, — говорится в публикации.

Ранее суд вынес приговоры военнослужащим, которые похитили у Министерства обороны РФ почти 600 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.

До этого в зоне СВО задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Его заподозрили в создании ОПГ и в особо крупном мошенничестве. В чем именно обвиняют Копайгородского и какая недвижимость ему принадлежит — в материале «ВМ».