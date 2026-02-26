Ричмонд
С бывшего реставратора Биржи в Петербурге требуют 1,2 миллиарда

С компанией расторгли договор в конце 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

В Арбитражном суде рассматривается исковое заявление Министерства культуры. Представители ведомства хотят взыскать с бывшего реставратора Биржи 1,2 миллиарда рублей.

Известно, что иск в суд был подан в начале этого месяца. Ответчиком выступает «РСК-Ренессанс». Министерство культуры требует с компании сумму аванса (90% от всего объема средств), который перечислили в рамках контракта по реставрации Биржи на Стрелке Васильевского острова. Об этом пишет «Фонтанка». В общей сложности работы стоили 1,4 миллиарда рублей.

С подрядчиком расторгли договор в конце прошлого года и Минкульт сообщил представителям компании, что нужно вернуть аванс. «РСК-Ренессанс» попал в список недобросовестных подрядчиков, а собственник и генеральный директор организации был обвинен в даче взятки. Расчетные счета компании заблокировали.