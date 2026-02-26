Ричмонд
Водителя из Заинска, бившего кота в салоне грузовика, задержали

Полицейские задержали водителя из Заинска, который бил кота в кабине грузовика.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее в соцсетях распространялась информация, что 37-летний мужчина, работавший на Сахарном заводе в Заинске, бил животное в кабине своего автомобиля.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку.