Водителя из Заинска, бившего кота в салоне грузовика, задержали

Ранее в соцсетях распространялась информация, что 37-летний мужчина, работавший на Сахарном заводе в Заинске, бил животное в кабине своего автомобиля.
Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку.
Полицейские задержали водителя из Заинска, который бил кота в кабине грузовика.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что 37-летний мужчина, работавший на Сахарном заводе в Заинске, бил животное в кабине своего автомобиля.
Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в настоящее время в отношении мужчины проводят проверку.