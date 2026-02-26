320 добровольцев ищут бесследно пропавшую девочку в российском городе

Число добровольцев, участвующих в поиске пропавшей в Смоленске 9-летней девочки, выросло до 320 человек. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Сальвар» в социальной сети.
Ранее речь шла о более чем 200 волонтерах. Сейчас, по данным отряда, зарегистрировано около 320 человек. Пять координаторов прибыли на место, информационную работу ведут все инфорги, порядка 50 добровольцев задействованы непосредственно в поисковых мероприятиях.
На месте также работают сотрудники СУ СК России по Смоленской области, УМВД региона, бойцы ОМОН, Росгвардии и военные. К поискам подключились сотни жителей города.
Девочка пропала 24 февраля. Утром около 8:00 она вышла из дома выгуливать собаку. Мобильный телефон и ключи с собой не взяла. Домой ребенок не вернулся.
Поиски продолжаются более 36 часов, работы ведутся круглосуточно. Добровольцы распространили около 5 тысяч ориентировок. Территория обследования уже вышла за пределы Смоленска.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Проверяются все версии произошедшего.
