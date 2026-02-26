320 добровольцев ищут бесследно пропавшую девочку в российском городе

Ранее речь шла о более чем 200 волонтерах. Сейчас, по данным отряда, зарегистрировано около 320 человек. Пять координаторов прибыли на место, информационную работу ведут все инфорги, порядка 50 добровольцев задействованы непосредственно в поисковых мероприятиях.