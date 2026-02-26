В Екатеринбурге владелица счета вернет жертве мошенников больше 200 тысяч рублей

В результате суд заочно решил взыскать с Анастасии Б. те 150 тысяч рублей, что перевел ей мужчина, а также 56 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 14 апреля 2023 года по 31 июля 2025 года. Кроме того, ее обязали выплатить госполшлину 8,6 тысячи рублей.