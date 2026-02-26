В Екатеринбурге владелица счета вернет жертве мошенников больше 200 тысяч рублей

В Екатеринбурге владелица счета, куда перевел деньги жертва мошенников, выплатит ему больше 214 тысяч рублей. Инцидент произошел 11 апреля 2023 года. Михаилу Т. из города Чехов позвонили якобы правоохранители. Они сказали ему, что он участвует в спецоперации по разоблачению преступной группы, убедив его взять несколько кредитов.
— Михаил взял в четырех банках займы на общую сумму 600 тысяч рублей, а затем перевел их мошенникам. Следствие возбудило уголовное дело, след привел на Урал. Выяснилось, что часть средств осела на банковском счете екатеринбурженки, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Потерпевший 14 апреля перевел 150 тысяч на счет жительницы уральской столицы Анастасии Б. Прокурор города Чехов подал иск в суд с требованием взыскать с женщины деньги в связи с неосновательным обогащением. Однако стороны в суд не явились.
В результате суд заочно решил взыскать с Анастасии Б. те 150 тысяч рублей, что перевел ей мужчина, а также 56 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами за период с 14 апреля 2023 года по 31 июля 2025 года. Кроме того, ее обязали выплатить госполшлину 8,6 тысячи рублей.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.