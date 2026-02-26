«Алексеевское реальное училище» в Алапаевске закрыли за мытье посуды в туалете

При проверке в здании на ул. Бочкарева, 113, проведенной прокуратурой 16 декабря, были выявлены серьезные нарушения правил гигиены организации быта несовершеннолетних. Среди обнаруженных нарушений — мытье посуды в туалетной раковине, отсутствие одноразовых перчаток у персонала, антисанитарное состояние кулеров с водой. Помещения тоже были в неудовлетворительном состоянии — было зафиксировано наличие грязи, пыли, совместное хранение чистого и грязного белья, а также уборочного инвентаря для туалетов и других комнат. Также были выявлены случаи привлечения детей к уборке санузлов и душевых, что запрещено законом.