Лежащий в кармане смартфон спас сноубордиста от медведя в Башкирии

На сноубордиста в Башкирии напал медведь, но находившийся в его кармане телефон принял укус на себя.

Источник: Аргументы и факты

Смартфон спас сноубордиста при нападении медведя во время катания в Башкирии. Лежащий в кармане штанов телефон принял на себя укус животного.

Случай произошел на горе Малый Ямантау в Южно-Уральском природном заповеднике в воскресенье, 22 февраля. По некоторым данным, сноубордист катался на неофициальных трассах, где обычно меньше людей.

В сети появилось видео, на котором спортсмен демонстрирует смартфон со следами от зубов медведя.

Случай прокомментировал и путешественник, амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев. По его словам, при нападении зверь ранил когтями руку сноубордиста, а вонзиться в ногу уже помешал телефон.

После инцидента администрация заповедника закрыла экологический маршрут на Малый Ямантау. Мера будет действовать до особого распоряжения.