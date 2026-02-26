Лежащий в кармане смартфон спас сноубордиста от медведя в Башкирии

Смартфон спас сноубордиста при нападении медведя во время катания в Башкирии. Лежащий в кармане штанов телефон принял на себя укус животного.
Случай произошел на горе Малый Ямантау в Южно-Уральском природном заповеднике в воскресенье, 22 февраля. По некоторым данным, сноубордист катался на неофициальных трассах, где обычно меньше людей.
В сети появилось видео, на котором спортсмен демонстрирует смартфон со следами от зубов медведя.
Случай прокомментировал и путешественник, амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев. По его словам, при нападении зверь ранил когтями руку сноубордиста, а вонзиться в ногу уже помешал телефон.
После инцидента администрация заповедника закрыла экологический маршрут на Малый Ямантау. Мера будет действовать до особого распоряжения.