Baza: Экс‑жене Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед налоговой

Бывшей супруге рок-музыканта Сергея Шнурова Матильде заблокировали все счета из-за долгов перед налоговой. Как пишет Baza, если она не погасит задолженность, ей могут запретить выезд из страны.
Сейчас Шнурова проживает в Лос-Анджелесе, где открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. Также бизнесвумен зарабатывает в Сети — за пять тысяч рублей она предлагает телесные практики онлайн, обещая «активировать ритм тела» и показать, «где рождается гармония».
При этом российские налоги Матильда не платит: по данным Telegram-канала, она якобы задолжала ФНС 85 тысяч рублей. На Шнурову завели исполнительное производство и заблокировали счета в банках. Если женщина вернется в Россию, так и не погасив долг, ее могут не выпустить обратно.
После развода с рок-артистом Шнурова получила квартиру в Санкт-Петербурге и ресторанное дело. Недвижимость она продала в 2021 году, бизнес закрыла в 2025 году и переехала в США, сообщается в публикации.
Ранее Mash сообщил, что певица Полина Гагарина якобы задолжала Федеральной налоговой службе больше 10 миллионов рублей. По данным источника, если певица продолжит игнорировать требования налоговой, ей могут заблокировать счета трех своих компаний.