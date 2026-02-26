В Екатеринбурге силовики оцепили станцию метро из-за неизвестного предмета

В Екатеринбурге утром 26 февраля 2026 года около 9:45 сотрудники спецслужб оцепили станцию метров «Площадь 1905 года». Причиной стало обнаружение на месте бесхозного предмета. Информацию редакции «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе метрополитена.
— На входе на станцию «Площадь 1905 года» в 09:45 обнаружен бесхозный предмет, не просматриваемый. Место оцеплено, ждем кинолога, — пояснили в метро.
Как выяснилось позже после осмотра неизвестного предмета, угрозы он не представляет. Его убрали со станции.
— В 09:57 предмет осмотрен. Угрозы не представляет, убран, — передают в метрополитене.
Информации о возобновлении работы станции пока не поступило. Напомним, что это уже не первый подобный случай за последнее время. В конце декабря 2025 года из-за ЧП закрывали станцию метро «Чкаловская». Там произошло задымление эскалатора.