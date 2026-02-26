В Японии неизвестный украл у туриста рюкзак с более $30 тыс

В японском городе Осака неизвестный ограбил китайца, отобрав у него рюкзак с более чем 30 тыс. долларов наличными. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел 25 февраля на улицах района Сумиёси. Нападавшему удалось скрыться.
Генконсульство КНР в Осаке призывает китайцев избегать поездок в Японию из-за участившихся нападений. Также диппредставительство Китая просит японскую сторону как можно скорее раскрыть преступление.
Ранее сообщалось, что британец украл в баре сумочку и обнаружил в ней яйцо Фаберже.