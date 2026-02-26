Генпрокуратура требует конфисковать у семьи Исаева отель Marriott и Газтрансбанк

Генеральная прокуратура направила в Ленинский районный суд Краснодара иск с требованием обратить в доход государства имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева, членов его семьи и подконтрольных им юрлиц. Общая стоимость активов, по предварительным данным, достигает 10 млрд рублей. Предварительное заседание назначено на 10 марта, сообщает РБК.
Согласно иску, ответчиками выступают девять физических лиц: сам Исаев, его бывшая супруга Ольга Исаева, нынешняя жена Патимат Якубова, сыновья Тэко, Денис, Эльдар, дочь София, а также супруга сына Юлия Варзар. Кроме того, к ответственности привлечены восемь юридических структур.
По версии надзорного ведомства, в 2007—2011 годах, будучи депутатом и членом комитета по строительству и земельным отношениям, Исаев вопреки запрету продолжал заниматься бизнесом, оформляя активы на родственников и доверенных лиц.
В перечень имущества, подлежащего изъятию, вошли:
— пакет акций Газтрансбанка (свыше 90%);
— 95% долей ООО «Центр-отель», которому принадлежит краснодарский отель Marriott;
— доли в компаниях «Сармат», «Сармат строй», «Южный ресурс», «Арс капитал», «Гелиос», Тепловая транспортная компания;
— 127 земельных участков, 43 нежилых здания, 21 жилой дом и квартиры в Москве, Краснодарском крае и Дагестане. Кадастровая стоимость недвижимости оценивается в 1,3 млрд рублей.
В материалах дела указано, что в период депутатства Исаев использовал служебное положение для лоббирования интересов подконтрольных коммерческих структур.