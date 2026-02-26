В Кировграде опекунша вместе с мужем украла у ребенка 1,4 миллиона рублей. Установлено, что она и супруг стали опекунами для девочки в 2022 году. На тот момент ребенку было 4 года.
С января по декабрь 2024 года опекунша, не имея права собственности на имущество девочки, в том числе на алименты и другие соцвыплаты, систематически снимала со счетов ребенка деньги.
— В ходе расследования уголовного дела женщина возместила несовершеннолетней причиненный материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Опекуншу признали виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере». Кировградский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Уголовное дело в отношении супруга опекунши выделено в отдельное производство.