В Кировграде опекунша вместе с мужем украла у ребенка 1,4 миллиона

В Кировграде женщина украла у опекаемой девочки 1,4 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кировграде опекунша вместе с мужем украла у ребенка 1,4 миллиона рублей. Установлено, что она и супруг стали опекунами для девочки в 2022 году. На тот момент ребенку было 4 года.

С января по декабрь 2024 года опекунша, не имея права собственности на имущество девочки, в том числе на алименты и другие соцвыплаты, систематически снимала со счетов ребенка деньги.

— В ходе расследования уголовного дела женщина возместила несовершеннолетней причиненный материальный ущерб, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Опекуншу признали виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере». Кировградский районный суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Уголовное дело в отношении супруга опекунши выделено в отдельное производство.