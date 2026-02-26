После пропажи сестер из Петербурга задержали сектанта из «Царской Империи»

Следствие считает, что он вступил в секту «Царская Империя» в 2023 году, решив, что не будет пользоваться документами, платить налоги, служить в армии и соблюдать государственные законы. Мужчина занимал разные должности и призывал людей к такому же образу жизни. У него нашли дома особую литературу и инструкции, которые давали новым участникам. Их отправили на психолого-лингвистическую экспертизу.