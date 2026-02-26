После пропажи сестер из Петербурга задержали сектанта из «Царской Империи»

После исчезновения двух сестер из Петербурга было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области. Его подозревают в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в пропаганде противоправных действий (ч. 3 ст. 239 УК РФ).
Следствие считает, что он вступил в секту «Царская Империя» в 2023 году, решив, что не будет пользоваться документами, платить налоги, служить в армии и соблюдать государственные законы. Мужчина занимал разные должности и призывал людей к такому же образу жизни. У него нашли дома особую литературу и инструкции, которые давали новым участникам. Их отправили на психолого-лингвистическую экспертизу.
Мать с двумя пропавшими сестрами выехала из Санкт-Петербурга как раз в ту секту во Владимирской области, в которой состоял этот мужчина. Фигурант отказался от дачи показаний. Его хотят заключить под стражу. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее задержали руководителей этой секты. Им вменяется создание и руководство организацией, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ).