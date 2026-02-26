В Иркутске карманник украл 3 млн у женщины, которая везла их мошенникам

В Иркутске вор-карманник украл 3 млн рублей в автобусе у 37-летней женщины, которая везла деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
Сначала 37-летнюю местную жительницу обманули телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками силовых структур. Убедив её, что деньги находятся под угрозой, они заставили перевести сбережения на «безопасный счёт». Женщина передала курьеру 6 миллионов рублей.
Оставшиеся 3 миллиона она сняла наличными и отправилась на автобусе к банкомату, чтобы выполнить следующий перевод по указанию аферистов. Однако в переполненном салоне из её сумки вытащил деньги карманник.
Полицейские оперативно установили личность вора. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражи. При обыске в его квартире в тайнике внутри стены нашли более 1 миллиона рублей. Остальную сумму он уже успел потратить.
Найденные средства возвращены потерпевшей. В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статьям мошенничестве и краже. Сотрудники правоохранительных органов также продолжают поиски организаторов телефонной аферы.
