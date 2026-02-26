Ричмонд
Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родным

Тела семи китайских туристов, погибших при падении «буханки» под лёд Байкала, переданы родственникам. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Тела семи туристов, которые погибли на Байкале, переданы родным», — сообщил источник агентства.

Трагедия произошла днём 20 февраля в районе мыса Хобой, где автомобиль УАЗ с туристами ушёл под лёд. В машине находились водитель — местный житель — и восемь туристов. Один человек смог спастись, остальные погибли. Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Суд арестовал на два месяца организатора нелегальных экскурсий по льду Байкала.

