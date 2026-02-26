Тела погибших на Байкале китайских туристов передали родным

Трагедия произошла днём 20 февраля в районе мыса Хобой, где автомобиль УАЗ с туристами ушёл под лёд. В машине находились водитель — местный житель — и восемь туристов. Один человек смог спастись, остальные погибли. Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Суд арестовал на два месяца организатора нелегальных экскурсий по льду Байкала.