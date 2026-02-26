ABC: детектив убрал улики в особняке Эпштейна перед обыском в 2005 году

«Менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела обыск в особняке Эпштейна в октябре 2005 года, частный детектив, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам финансиста, убрал из дома множество улик, включая несколько компьютеров, более 20 телефонных справочников и материалы сексуального характера», — говорится в сообщении СМИ.