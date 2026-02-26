ABC: детектив убрал улики в особняке Эпштейна перед обыском в 2005 году

Детектив, нанятый адвокатом американского секс-преступника Джеффри Эпштейна, в 2005 году убрал улики в его особняке перед обыском, информирует телеканал ABC, ссылаясь на обнародованные Минюстом США документы по делу финансиста.
«Менее чем за две недели до того, как полиция Палм-Бич провела обыск в особняке Эпштейна в октябре 2005 года, частный детектив, нанятый Роем Блэком, адвокатом по уголовным делам финансиста, убрал из дома множество улик, включая несколько компьютеров, более 20 телефонных справочников и материалы сексуального характера», — говорится в сообщении СМИ.
Всего, как отмечается, Лейвери скрыл более 100 потенциальных улик из особняка, среди которых три компьютера, 29 телефонных справочников, список работающих поблизости массажисток и не меньше 10 фотографий женщин в обнаженном или частично обнаженном виде.
Прокуратура, скорей всего, так и не добралась до данных улик во время расследования первого уголовного дела в отношении Эпштейна, уточняет телеканал.
Также добавляется, что, согласно отчету Управления профессиональной ответственности американского Минюста за 2020 год, в котором говорилось о проблемах при расследовании дела Эпштейна, следствие пришло к выводу о том, что скрытые компьютеры содержали «потенциально критические» доказательства, которые могли изменить ход дела.
Британская газета The Telegraph, ссылаясь на материалы дела Эпштейна, заявила, что он в целом использовал шесть секретных складов в разных штатах США для хранения фотографий и компьютеров с доказательствами своих преступлений.