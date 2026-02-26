Ричмонд
СК и МВД окажут помощь семьям сотрудниц, погибших при крушении вертолёта в Приамурье

Руководство Следственного комитета и УМВД по Амурской области окажет поддержку семьям сотрудниц, погибших при крушении вертолёта Robinson в Ромненском округе. В ведомствах выразили глубокие соболезнования родным и близким.

«Руководство СУ СК России по Амурской области выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы и окажет её семье всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

При крушении погибли следователь Маргарита Гаврилова и старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева. Маргарита Гаврилова родилась в Амурской области. С 2017 года она служила в органах внутренних дел, а в 2025 году перешла в систему Следственного комитета. У неё остались двое детей.

Валерия Дмитриева родилась 31 января 1993 года в Новосибирской области. С 2020 года проходила службу в органах внутренних дел Приамурья. С апреля прошлого года занимала должность начальника ОУУПиПДН МО МВД России «Октябрьский». У Валерии остались супруг и сын.

Напомним, что частный вертолёт Robinson пропал с радаров в Амурской области 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны и вскоре перестало отображаться на экранах радаров в Ромненский муниципальный округ. Причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. В разбившемся вертолёте находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский. Обломки воздушного судна и тела погибших были обнаружены в районе Ромненского округа.

