СК и МВД окажут помощь семьям сотрудниц, погибших при крушении вертолёта в Приамурье

«Руководство СУ СК России по Амурской области выражает соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы и окажет её семье всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
При крушении погибли следователь Маргарита Гаврилова и старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева. Маргарита Гаврилова родилась в Амурской области. С 2017 года она служила в органах внутренних дел, а в 2025 году перешла в систему Следственного комитета. У неё остались двое детей.
Валерия Дмитриева родилась 31 января 1993 года в Новосибирской области. С 2020 года проходила службу в органах внутренних дел Приамурья. С апреля прошлого года занимала должность начальника ОУУПиПДН МО МВД России «Октябрьский». У Валерии остались супруг и сын.
Напомним, что частный вертолёт Robinson пропал с радаров в Амурской области 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны и вскоре перестало отображаться на экранах радаров в Ромненский муниципальный округ. Причиной крушения могли стать сложные метеоусловия. В разбившемся вертолёте находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский. Обломки воздушного судна и тела погибших были обнаружены в районе Ромненского округа.
