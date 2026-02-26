СК и МВД окажут помощь семьям сотрудниц, погибших при крушении вертолёта в Приамурье

При крушении погибли следователь Маргарита Гаврилова и старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева. Маргарита Гаврилова родилась в Амурской области. С 2017 года она служила в органах внутренних дел, а в 2025 году перешла в систему Следственного комитета. У неё остались двое детей.