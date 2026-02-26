Ричмонд
Несовершеннолетние преступники хотели спровоцировать бунт в российской колонии

В Пермском крае заключенные воспитательной колонии в селе Гамово пытались спровоцировать беспорядки.

В Пермском крае заключенные воспитательной колонии в селе Гамово пытались спровоцировать беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Инцидент произошел 7 января, в день Рождества. По данным ведомства, ряд осужденных совершили противоправные действия. В учреждение выезжало руководство регионального управления ФСИН, пишет «URA.RU».

Со всеми подростками провели разъяснительную работу. После этого, как уточнили в ГУФСИН, несовершеннолетние отказались от дальнейших действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося и роль каждого из участников устанавливаются следствием.

Ранее в правозащитных каналах сообщалось, что после беспорядков некоторые подростки начали давать показания против других воспитанников.

Пермская воспитательная колония в Гамово — единственное учреждение в крае для несовершеннолетних осужденных. Там отбывают наказание как жители региона, так и подростки из других субъектов России.

