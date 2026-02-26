Ричмонд
Одиннадцатилетний мальчик погиб, упав с девятого этажа в Махачкале

Погиб 11-летний мальчик, который выпал с девятого этажа в Махачкале. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошел вечером 25 февраля: мальчик упал и зацепился за ветки дерева. При этом ранее сообщалось, что он выжил и его доставили в больницу, передает телеканал.

Ранее подросток погиб после падения из окна ЖК «Алые паруса» в Москве. Оперативные службы прибыли на место для установления деталей трагедии.

До этого ученица восьмого класса выпала из окна школы в Санкт-Петербурге. Девочка выжила, ее госпитализировали. Предварительно, инцидент произошел в момент, когда ребенок пытался закрыть окно.