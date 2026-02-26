Ричмонд
Четверых россиян арестовали после нападения на сторожа базы отдыха

Суд заключил под стражу четверых жителей Курганской области, обвиняемых в хулиганстве и нападении на сторожа на территории глэмпинга в Юргамышском округе.

Суд заключил под стражу четверых жителей Курганской области, обвиняемых в хулиганстве и нападении на сторожа на территории глэмпинга в Юргамышском округе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел 24 ноября 2025 года. Подозреваемые действовали из хулиганских побуждений, повредили имущество базы отдыха на сумму свыше 290 тысяч рублей, а затем избили сторожа.

В региональном УМВД сообщили, что личности участников были установлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из межмуниципального отдела «Юргамышский». 18 февраля у подозреваемых прошли обыски, после чего их доставили в Курган для проведения следственных действий.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что действия нападавших могли быть направлены на убийство потерпевшего. К обвинению в хулиганстве и умышленном повреждении имущества добавлена статья о покушении на убийство. По данным следствия, сторож смог спастись благодаря активному сопротивлению и вмешательству прибывших сотрудников полиции.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 213, части 2 статьи 167 и части 3 статьи 30, пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

