Четверых россиян арестовали после нападения на сторожа базы отдыха

В региональном УМВД сообщили, что личности участников были установлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с коллегами из межмуниципального отдела «Юргамышский». 18 февраля у подозреваемых прошли обыски, после чего их доставили в Курган для проведения следственных действий.