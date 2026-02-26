Восемь человек готовили в Подмосковье теракт против главы оборонного предприятия

Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, готовили теракт в отношении главы оборонного предприятия в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным следствия, за преступление им обещали выплатить не менее миллиона рублей. В Коломне обвиняемые изготовили и попытались подложить самодельную бомбу под автомобиль руководителя одного из оборонных предприятий.
В момент закладки их задержали силовики, теракт удалось предотвратить.
— Обвиняются в покушении на террористический акт путем убийства руководителя одного из оборонных предприятий, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ, — говорится в пресс-релизе СК.
Днем ранее сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом помешали исполнению заказного убийства крупного предпринимателя в Оренбургской области. Заказчик убийства задержан, он является представителем одной из национальных диаспор.