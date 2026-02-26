Восемь человек готовили в Подмосковье теракт против главы оборонного предприятия

Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, готовили теракт в отношении главы оборонного предприятия в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.