В Махачкале умер пострадавший при падении с девятого этажа мальчик

Напомним, 23 февраля сообщалось, что в Гонконге 63-летний мужчина выпал из окна высотного дома и получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. Позже пострадавший умер. Полиция считает, что мужчина пытался достать кота, которого увидел на карнизе.