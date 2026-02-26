Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Махачкале умер пострадавший при падении с девятого этажа мальчик

В минздраве Дагестана сообщили, что одиннадцатилетний ребёнок, упавший с многоэтажки в Махачкале, не выжил.

Источник: Аргументы и факты

Одиннадцатилетний мальчик, который пострадал в результате падения с высоты девятого этажа в Махачкале, скончался, сообщили 26 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Инцидент в столице республики произошёл 25 февраля. Ребёнок при падении зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося его доставили в больницу. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

Напомним, 23 февраля сообщалось, что в Гонконге 63-летний мужчина выпал из окна высотного дома и получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. Позже пострадавший умер. Полиция считает, что мужчина пытался достать кота, которого увидел на карнизе.