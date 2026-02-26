В Махачкале умер пострадавший при падении с девятого этажа мальчик

Одиннадцатилетний мальчик, который пострадал в результате падения с высоты девятого этажа в Махачкале, скончался, сообщили 26 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Инцидент в столице республики произошёл 25 февраля. Ребёнок при падении зацепился за ветки дерева, которые смягчили удар. После случившегося его доставили в больницу. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.
Напомним, 23 февраля сообщалось, что в Гонконге 63-летний мужчина выпал из окна высотного дома и получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. Позже пострадавший умер. Полиция считает, что мужчина пытался достать кота, которого увидел на карнизе.