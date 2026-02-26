В Воронеже выросло число убийств и ДТП на фоне общего снижения преступности

Начальник городского управления МВД Сергей Гнеднев представил депутатам Воронежской городской Думы ежегодный отчет о работе полиции. Документ, охватывающий итоги 2025 года, зафиксировал динамику: на фоне общего падения уровня преступности в областном центре выросло число убийств, тяжких экономических преступлений и ухудшилась ситуация на дорогах.
Общая статистика и тренды
Согласно отчету, в 2025 году в Воронеже зарегистрировано 12 155 преступлений. Это значительное снижение по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано 14 276 противоправных деяний (-14,8%).
Наиболее заметное падение продемонстрировали тяжкие статьи:
— Разбои стали происходить реже на 38,1%;
— Количество грабежей сократилось на 16,3%;
— Общее число краж уменьшилось на 14,4%.
Почти на треть (25%) снизилось число мошенничеств и поджогов. Улучшилась и ситуация на улицах: уличная преступность снизилась с 1854 до 1322 случаев.
Тревожные сигналы
Однако позитивная динамика сопровождается ростом по ряду других направлений. В частности, зафиксировано увеличение числа убийств с 32 до 42. Количество преступлений экономической направленности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, выросло с 456 до 501.
Основной массив правонарушений по-прежнему связан с посягательствами на имущество граждан. Лидируют кражи, причем чаще всего воры покушаются на безналичные средства. Каждая шестая кража (779 случаев) — это хищение денег с банковских счетов. Кроме того, зафиксировано 293 карманные кражи.
Второй по масштабу проблемой остаются мошенничества: за год их зарегистрировано 2927. Таким образом, почти каждое четвертое преступление в Воронеже совершается с использованием обмана или доверия.
Дорожно-транспортная обстановка
Одной из острых тем отчета стал рост аварийности. В 2025 году количество ДТП на воронежских дорогах увеличилось со 1007 до 1152. Число пострадавших в авариях возросло до 1442 человек (годом ранее — 1175).
Позитивным моментом можно считать снижение числа погибших: в 2025 году на дорогах Воронежа погибло 40 человек против 54 в 2024-м. Однако при этом резонансной проблемой остается детский травматизм: количество аварий с участием несовершеннолетних выросло со 118 до 128. Травмы в таких ДТП получили 135 детей (в 2024-м — 127), двое погибли.
Миграционная ситуация
В отчете также была затронута тема миграционного учета. В прошлом году на учет в Воронеже встал 61 301 иностранный гражданин или лицо без гражданства. В отношении 1663 мигрантов были составлены протоколы об административных правонарушениях.