В Воронеже выросло число убийств и ДТП на фоне общего снижения преступности

Позитивным моментом можно считать снижение числа погибших: в 2025 году на дорогах Воронежа погибло 40 человек против 54 в 2024-м. Однако при этом резонансной проблемой остается детский травматизм: количество аварий с участием несовершеннолетних выросло со 118 до 128. Травмы в таких ДТП получили 135 детей (в 2024-м — 127), двое погибли.